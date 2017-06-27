День Конституції буде спекотним, на півдні і сході дощі

28 червня, коли Україна відзначає День Конституції, у південних і східних областях очікуються дощі, на решті території – ясно.

Український гідрометцентр прогнозує доволі спекотний день, переважно від 29 до 33 градусів.

Лише в Одеській, Чернігівській і Сумській областях очікують 27-29 градусів удень.

Погода 28 червня

Сильного вітру не прогнозують, хоча ще на 27 червня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях прогнозували грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

На 29 червня попередньо прогнозують грози західним областям.

Прогноз на 29 червня

У Києві та області наступні два дні, за прогнозами, без опадів – і з четверга на пару градусів потепліє.

Прогноз для Києва

Як відомо, День Конституції в Україні – офіційний вихідний.

Олена Рощенко, УП