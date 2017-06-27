У Києві знайшли застреленим іноземця

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Вівторок, 27 червня 2017, 17:48

У Києві поліцейські встановлюють обставини вбивства іноземця.

Про це інформує у вівторок відділ комунікації поліції Києва.

Тіло 27-річного чоловіка із вогнепальними пораненнями знайшли у квартирі.

За словами знайомих потерпілого, громадянин іншої держави орендував квартиру у будинку на вулиці Голосіївський, а з понеділка перестав виходити на зв'язок. Коли вони потрапили у помешкання, виявили чоловіка із вогнепальними пораненнями голови, грудної клітини та руки.

Під час огляду квартири поліцейські вилучили сумку, де були предмети, схожі на автомат Калашникова, пістолети ТТ і Макарова та патрони до них. Ці речі вилучили та направили на експертизу.

 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства та з’ясовуються обставини події.

 

Поліцейські працюють над встановленням особи чи осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Українська правда

Теми: Київ кримінал
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