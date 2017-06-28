Україна готує конференцію країн "Нормандського формату" - Клімкін

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Середа, 28 червня 2017, 00:17

Україна має намір організувати конференцію країн-членів "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом, повідомляє Радіо Свобода.

На прес-конференції у зовнішньополітичній службі Італії Клімкін повідомив, що телефонна конференція між головними представниками України, Росії, Німеччини та Франції має відбутися  найближчим часом, "йдеться про лічені дні".

За словами глави зовнішньополітичного відомства України, на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: Росія більше не повинна мати можливості порушувати мінські угоди".

"Москва має припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, включно з українсько-російським кордоном, звільнити полонених та сприяти проведенню вільних виборів", - заявив Клімкін у Римі.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" відбудеться протягом літа.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня заявив про необхідність проведення переговорів "нормандської четвірки" якомога швидше.

Згодом Макрон висловлював намір провести зустріч в "нормандському" форматі перед самітом G20, який запланований на 7-8 липня в Гамбурзі.

Нагадаємо, 21 червня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що лідери "норманської четвірки" проведуть переговори до кінця цього місяця. Він мав на увазі телефонну розмову.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" пройшла 19 жовтня 2016 року.   

Теми: Мінські угоди Донбас Росія Франція Німеччина
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