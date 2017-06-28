Рейдерське захоплення: На Кіровоградщині побилися ветерани АТО і поліція
У Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.
Про це пише ZN.ua.
Як повідомив ветеран батальйону "Донбас" і власник охоронного підприємства Євген Шевченко, бійці "Донбасу" і "Айдара" допомогли фермеру з села Бережинка відбити атаку "тітушек", які намагалися здійснити силове захоплення підприємства.
"Рейдери з охоронної компанії "Борисфен", яку контролює народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза спробували захопити головний офіс підприємства, але повстали селяни. Поліція на виклики не приїжджала протягом двох годин. Приїхали вже по факту, коли селяни розбили "тітушок" і власноруч затримали 31 особу", - написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 27 червня.
Згодом, за словами Шевченка, власника фермера викликали на допит в прокуратуру, під час якого його госпіталізували з серцевим нападом.
У село прибули озброєні поліцейські, які, відмовившись представитися, затримали ветеранів АТО, які охороняли підприємство. Затримання проводилося з порушенням норм КПК і супроводжувалося невмотивованим насильством з боку поліції. Крім того, у затриманих відібрали гроші без оформлення протоколів, стверджує Шевченко.
Очевидці подій з числа ветеранів батальйону "Донбас" опублікували в соцмережах велику кількість відеозаписів, того що відбувається.
Після затримання ветеранів та місцевих жителів намагалися вивезти автобусами з села. За словами Шевченка, автобуси прямували до Умані Черкаської області.
На кордоні області місцеві жителі перекрили дорогу, заблокувавши рух автобусів.
"Поліція була змушена відпустити затриманих. На місце прибули губернатор і керівництво обласної поліції, але вони не можуть пояснити, з якої причини ветеранів і селян спочатку побили, а потім затримали і пограбували", - зазначив Шевченко.
Конфлікту передувала спроба рейдерського захоплення підприємства шляхом оформлення фіктивної угоди дарування. Згідно з висновками Київського інституту судової експертизи, підпис фермера було підроблено. У той же час, експертиза обласної прокуратури підтвердила достовірність підпису.
Станом на вечір вівторка, повідомлень про інцидент на офіційних сайтах нацполіції і ГУ НП в Кіровоградській області не було. У той же час, 26 червня опубліковано повідомлення про затримання 31 особи за спробу рейдерського захоплення одного з підприємств області.
На #Кіровоградщина за спробу рейдерського захоплення поліцейськими затримано 31 особу https://t.co/C9ETCvqTcW#поліція #новини pic.twitter.com/Wxl6zTkFeB— ПоліціяКіровоградщин (@gupolice_kr) 26 червня 2017 р.
Як повідомлялося, 3 червня, після того як у Вінницькій області "банда тітушок" з 45 осіб спробувала зі зброєю в руках захопити сільгосппідприємство, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив "жорстку лінію" поведінки з рейдерами.
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