На Сумщині вандали облили фарбою пам’ятники на могилах бійців АТО

Зловмисники облили фарбою три пам’ятника на могилах учасників АТО на Тростянецькому кладовищі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Сумській області.

В Тростянці зловмисники облили жовтою фарбою три пам’ятники на кладовищі, розташованому по вулиці Пам’яті. В поліції дану подію кваліфікували як "Наруга над могилою" і відкрили кримінальне провадження.

Наразі поліція вживає заходів щодо розшуку невідомих