Прокуратура Криму залучить NASA до розслідування справи Керченського мосту

В рамках розслідування кримінального провадження щодо будівництва мосту через Керченську протоку залучатимуться як національні так і іноземні фахівці

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

У прокуратурі підкреслюють, що будівнцтво мосту через Керченську протоку спричиняє серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів.

В рамках провадження у цій справі проводяться слідчі, серед основних напрямків яких: проведення всіх необхідних експертиз, визначення збитків, заподіяних Україні внаслідок будівництва об'єкту, а також збір доказів порушення норм міжнародного Морського права для подальшого їх розгляду у міжнародних судових інстанціях.

"Ми залучатимемо не лише українських фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а звертатимемося і до іноземних організацій, таких як Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та інших. Неузгоджене будівництво мосту не повинно знищити унікальну флору та фауну Чорного та Азовського морів. В свою чергу, суб’єкти господарської діяльності, які причетні до зведення мосту, повинні нести відповідальність за свої дії", - зазначив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, заподіяні оточуючому середовищу Чорного та Азовських морів при будівництві Керченського мосту, за умови необхідності кріплення морських берегів, становитимуть щонайменше 10 млрд грн.

Раніше прокуратура відкрила кримінальне провадження через порушення правил екологічної безпеки суб’єктами господарської діяльності під час будівництва Керченського мосту.

Як відомо, компанії причетні до будівництва Керченського мосту потрапили під санкції США запроваджені щодо Росії за анексію півострова.