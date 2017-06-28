У Харківській міськраді відбувся обшук

Слідчі Генеральної прокуратури при силовій підтримці СБУ провели обшук в кількох департаментах Харківської міської ради в рамках справи про виділення землі за так званою "кооперативною схемою".

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Вони прийшли рівно о 16.42, за три хвилини до закінчення робочого дня", - сказав Сидоренко.

Як повідомлялося, Головне слідче управління Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами Харківської міськради кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За інформацією прес-служби Генпрокуратури, було встановлено, що посадові особи Харківської міськради всупереч вимогам чинного законодавства, шляхом створення протягом 2008-2014 років понад 90 обслуговуючих кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їх близького оточення, сприяли їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів і незаконно привласнили земельні ділянки, належать територіальній громаді Харкова, загальною площею понад 650 га вартістю понад 4,05 млрд грн, у своїх інтересах і інтересах інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних злочинів, поряд з іншими особами, причетна заступник міського голови Тетяна Овіннікова.

23 березня 2017 року їй повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто пособництво в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова в інтересах третіх осіб.

Всього, за даними слідства, Овіннікова, діючи в складі організованої групи спільно з іншими посадовими особами, сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 25,1178 га, чим завдала збитки територіальній громаді міста на загальну суму понад 128,7 млн ​​грн.

12 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової з можливістю застави у сумі 30 млн грн. Заставу було внесено через кілька днів.

1 червня 2017 року апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора і відсторонив Овіннікову з посади. На наступний день стало відомо, що вона звільнена з посади заступника і призначена радником міського голови.

2 червня Генпрокуратура вручила підозру у справі про виділення землі за т.зв. кооперативної схемою начальнику управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, який одночасно був заступником директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Сергію Чечельницькому та його заступнику.