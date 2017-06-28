Держдеп США: Китай і Росія найбільш причетні до торгівлі людьми

278 переглядів
Середа, 28 червня 2017, 06:54

Пекін широко практикує експлуатацію жителів Північної Кореї, які приїжджають на заробітки в Китай.

Про це йдеться у щорічній доповіді державного департаменту США про торгівлю людьми у світі (TIP – Trafficking in Persons Report), пише Радіо Свобода.

У доповіді, яку презентував держсекретар Рекс Тіллерсон, зазначається, що 20 мільйонів людей у різних країнах стали жертвами контрабанди людьми і рабської праці. Найбільш розвинений цей злочинний бізнес у Китаї.

Крім того Тіллерсон заявив, що Росія також експлуатує робітників з КНДР, при цьому їхні заробітки надходять на батьківщину і допомагають фінансово підтримувати північнокорейський режим.

У доповіді сказано, що М’янма, Афганістан, Малайзія і Катар продемонстрували бажання покінчити з торгівлею людьми, Україна демонструє поступ. Однак Росія, Куба і Таїланд – як і раніше – займають ту ж позицію в рейтинговому списку Вашинтона, що і рік тому.

Держдепартамент виключив Ірак і М’янму зі списку тих країн, що набирають і використовують дітей у військових цілях, що є поступом у порівнянні з 2016 роком.

Президент США Дональд Трамп назвав протидію торгівлі людьми "пріоритетним завданням" його адміністрації. Щорічна доповідь Державного департаменту покликана сприяти зменшенню експлуатації – в основному жіночої і дитячої праці.

Теми: права людини Китай Росія Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Правозахисники звинуватили Турчинова в дискримінації мешканців Криму й ОРДЛО 25 червня 2017, 15:34
КНДР про смерть американського студента: Ми найбільші жертви 24 червня 2017, 06:54
Окупанти в Криму залишили Чийгоза ще на 3 місяці за ґратами 22 червня 2017, 13:43
powered by lun.ua
Головні новини
Рейдерське захоплення: На Кіровоградщині побилися ветерани АТО і поліція
Україна готує конференцію країн "Нормандського формату" - Клімкін
СБУ повідомила, як працює вірус Petya.A і як від нього вберегтись
В Україні посилили контртерористичні заходи через високий рівень загрози
Усі новини
Німи

Власники закладів пояснюють, навіщо продають каву, їжу та послуги за німи

Інтерв'ю

Мартін Поллак: Щойно ми віддаємо історію політикам у руки – все пропало