Держдеп США: Китай і Росія найбільш причетні до торгівлі людьми

Пекін широко практикує експлуатацію жителів Північної Кореї, які приїжджають на заробітки в Китай.

Про це йдеться у щорічній доповіді державного департаменту США про торгівлю людьми у світі (TIP – Trafficking in Persons Report), пише Радіо Свобода.

У доповіді, яку презентував держсекретар Рекс Тіллерсон, зазначається, що 20 мільйонів людей у різних країнах стали жертвами контрабанди людьми і рабської праці. Найбільш розвинений цей злочинний бізнес у Китаї.

Крім того Тіллерсон заявив, що Росія також експлуатує робітників з КНДР, при цьому їхні заробітки надходять на батьківщину і допомагають фінансово підтримувати північнокорейський режим.

У доповіді сказано, що М’янма, Афганістан, Малайзія і Катар продемонстрували бажання покінчити з торгівлею людьми, Україна демонструє поступ. Однак Росія, Куба і Таїланд – як і раніше – займають ту ж позицію в рейтинговому списку Вашинтона, що і рік тому.

Держдепартамент виключив Ірак і М’янму зі списку тих країн, що набирають і використовують дітей у військових цілях, що є поступом у порівнянні з 2016 роком.

Президент США Дональд Трамп назвав протидію торгівлі людьми "пріоритетним завданням" його адміністрації. Щорічна доповідь Державного департаменту покликана сприяти зменшенню експлуатації – в основному жіночої і дитячої праці.