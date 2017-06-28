Манафорт визнав: отримав $ 17 млн ​​від Партії регіонів

Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн ​​доларів від Партії регіонів.

Про це пише BBC.

Факт отримання Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича випливає з документів, які американець подав у мін'юст США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.

Консалтинговій фірмі екс-глави передвиборного штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом через роботу на українську партію. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

З заповненої форми, яку подав у мін'юст Манафорт, випливає, що в 2012-2013 роках його фірма, наприклад, писала передвиборчу програму для Партії регіонів, реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами.

Відзначається, що угоду фірма укладала з виконуючим обов'язки голови Партії регіонів Володимиром Рибаком - з 2012 по 2014 рік голова Верховної ради України.

В анкеті, поданій в мін'юст, метою роботи фірми Манафорта на Партію регіонів в 2013-2014 роках називається "децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України в найбільш привабливе для інвестицій держава в регіоні".

Компанія отримала від української партії 17 млн ​​доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на роз'їзди і подорожі - 2,1 млн доларів.

Документи, передані компанією в мін'юст США, опублікувала газета Washington Post.

26 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було ні на одній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Однак ще у листопаді 2016 року повідомлялося, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту.

Нагадаємо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Згодом народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.