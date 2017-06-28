Опитування: Росіяни вважають США та Україну потенційними джерелами агресії

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Середа, 28 червня 2017, 12:58

Військову загрозу відчувають понад третина росіян, серед потенційних джерел агресії перше місце посідають США, друге - Україна.

Про це йдеться у оприлюднених даних опитування "ВЦИОМ".  

Зокрема, загрозу від США відчувають 63% опитаних, від України - 31%.  Далі в списку йдуть блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританія (4%), ІГІЛ (4%), Сирія (3%), Німеччина (3%) та інші країни.

За даними опитування, у складній ситуації союзницьку підтримку росіяни схильні очікувати від Китаю (41%), Білорусі (25%) та Казахстану (18%).

 
 

Раніше "ВЦИОМ" оприлюднив результати опитування, згідно з яким відчуття військової загрози за останні три місяці трохи знизилося, більше половини росіян (53%) не бачать реальної загрози військового нападу для країни, про зворотне говорять 38%. 

Разом з тим у населення зросла впевненість у високій боєздатності Збройних Сил РФ, зазначають у "ВЦИОМ",  36% громадян вважають російську армію кращою у світі, 47% - однією з кращих. 

Зазначимо, на початку червня  російський "Левада-Центр" також оприлюднив результати опитування щодо країн, "найбільш недружніх, вороже налаштованих до Росії": згідно з результатами, перше місце серед таких країн посідає США, друге - Україна.

До першої п’ятірки увійшли також Німеччина, Латвія та Литва.

Українська правда 

Теми: Росія США соціологія
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