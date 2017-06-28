СЦКК: Торецьку загрожує гуманітарна катастрофа, садочки закриватимуть

Ситуація з водопостачанням міста Торецьк Донецької області значно ускладнилася й загрожує гуманітарною катастрофою.

Про це заявила українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Виконуючий обов’язки мера міста Юрій Євсіков б’є на сполох, попереджаючи про можливість гуманітарної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

Вода поступає до міста по водоводу "Горлівка-Торецьк". Ще на початку 2017-го року, внаслідок обстрілів з боку НЗФ ОРДО, було пошкоджено ділянку водоводу, що проходить через лінію зіткнення в районі шахти імені Гагаріна. За підрахунками комунальних служб Торецька на землю щоденно витікає близько 15 тисяч кубометрів води.

Через це в місті запроваджено жорсткий графік водопостачання: майже 35 тисяч мешканців отримують воду лише дві години на добу, в селища Північне та Залізне вода подається на дві години один раз за дві доби.

З підвищенням температури повітря, витрата води суттєво збільшилася і ситуація значно ускладнилася. Стовпчик термометра в Торецьку на цьому тижні досяг позначки 33 градуси. В багатоповерхівках в центральній частині міста вода доходить лише до другого поверху.

За словами Євсікова, в місті може спалахнути епідемія інфекційних захворювань. Міська санепідемстанція готується днями закрити усі дитячі садки. Співробітники ДСНС підвозять воду в цистернах, але її вистачає лише для нагальних потреб.

З початку 2017 року торецькі комунальники відправили шість заявок на забезпечення безпечного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на водоводі, по кожній з яких українською стороною СЦКК в найкоротші строки були отримані гарантії безпеки та неодноразово надіслані відповідні звернення російській стороні СЦКК.

"Євсіков запевняє, що для обстеження та ремонту водоводу достатньо лише одного літнього світлового дня, лише 10 годин! Але, навіть, і на цей нетривалий час НЗФ ОРДО не бажають забезпечити "режим тиші", незважаючи і на те, що з 24-го червня в зоні АТО оголошено перемир’я на період збору врожаю", - заявили в СЦКК.

Як повідомлялося, 25 червня українська сторона СЦКК заявляла, що Торецьку загрожує техногенна катастрофа через затоплення двох непрацюючих шахт.

Українська правда