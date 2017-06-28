ДФС: Вірусна атака на завдала шкоди базам даних

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Середа, 28 червня 2017, 13:26

Вірусна атака, яка відбулась 27 червня, не завдала шкоди базам даних Державної фіскальної служби. 

Про це 28 червня повідомили у ДФС.

"Завдяки своєчасно проведеним захисним заходам вірусна атака не завдала шкоди базам даних ДФС. 28 червня митне оформлення відбувається у штатному режимі", - повідомили у відомстві. 

За повідомленням ДФС, зранку 29 червня усі сервіси, які з метою захисту було відключено, почнуть працювати у штатному режимі.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

У Кабміні повідомили, що масштабну кібератаку зупинено.

Теми: вірус інтернет хакери
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