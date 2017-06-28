Кіберполіція закликає допомогти у боротьбі з вірусом "Petya"

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Середа, 28 червня 2017, 14:18

Депаратмент кіберполіції звертається до спеціалістів взяти участь спільно з фахівцями департаменту у розробці програми підбору паролей для  боротьби із атакою вірусу під  назвою Petya.A.

Про це йдеться у повідомленні департарменту від 28 червня.

Для співпраці фахівців просять звертатися на електронну пошту Депаратменту volunteer@cyberpolice.gov.ua. 

"Виходячи з аналізу завантажувальної частини вірусу, можна з високим ступенем вірогідності стверджувати, що це нова модифікація трояна "Petya". Під час аналізу встановлені схожі ділянки коду, використовується той же алгоритм криптування - Salsa20 з модифікованим розширенням ключа", - зазначили у кіберполіції. 

27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

У Кабміні повідомили, що масштабну кібератаку зупинено.

Українська правда 

Теми: хакери інтернет вірус
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