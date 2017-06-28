ГПУ: Курченку складено письмове повідомлення про підозру за 9 статтями

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Середа, 28 червня 2017, 14:52

Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

Про це 28 червня повідомили у Генпрокуратурі.

"Громадянин України Курченко Сергій Віталійович, зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, повідомляється про те, що Генпрокуратурою України 27 червня у кримінальному провадженні складено письмове повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст. 209 (відмивання коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом),  ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів), ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.3 ст. 358 (Підроблення документів, використання підроблених документів)ч.1 ст. 366 (Службове підробленняКК України", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: Курченко Генпрокуратура
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