Вірус Petya: Кіберполіції понад тисячу разів поскаржилися на втручання у комп’ютери

За добу до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло понад тисячу повідомлень про незаконне втручання в роботу комп’ютерних мереж.

Про це 28 червня повідомив директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.

"З вказаних повідомлень офіційно із заявами до поліції звернулися 43 компанії. Решта зверталися по консультації, які працівники кіберполіції надавали у цілодобовому режимі", - зазначив він.

Наразі розпочато 23 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств (ст. 361 КК).

"Ще по 47 фактах вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначив Тракало.

Працівники кіберполіції перебувають на найбільш важливих об'єктах державної інфраструктури, де спільно з працівниками СБУ та Держслужби спецзв'язку та захисту інформації вживають заходів з локалізації шкідливого програмного забезпечення.

"Кіберполіція спільно з провідними фахівцями у сфері кібербезпеки докладають усіх зусиль для створення декриптора для розшифровки файлів, зашифрованих шкідливим програмним забезпеченням", - зазначили у НП.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

У Кабміні повідомили, що масштабну кібератаку зупинено.

Депаратмент кіберполіції звертається до спеціалістів взяти участь у розробці спільно з фахівцями департаменту програми підбору паролей для боротьби із атакою вірусу під назвою Petya.A.

Українська правда