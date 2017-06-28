СБУ назвала ім'я полковника, який загинув від вибуху авто

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Середа, 28 червня 2017, 15:53

У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник СБУ полковник Юрій Возний.

Як повідомила прес-служба СБУ, попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля.

Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде Військова прокуратура.

Юрій Возний
Юрій Возний
Фото СБУ

У прес-службі зазначили, що Возний став двадцять третім співробітником СБУ, який віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.

Раніше "Українська правда" повідомила, що у вівторок в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ. 1 співробітник загинув, 3 поранені.

Українська правда

Теми: СБУ
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