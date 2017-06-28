Обшуки у Харківській міськраді: ГПУ вилучила документи з доказами

За результатами обшуків у приміщенні Харківської міськради вилучено документи, які містять дані про незаконність виділення земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння злочину службовими особами міськради.

Про це 28 червня повідомили у Генпрокуратурі.

У ГПУ нагадали, що повторні обшуки 27 червня було проведено у приміщенні Харківської міської ради, реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції Харківськоі області, а також за юридичними адресами низки житлового-будівельних кооперативів, яким виділялася значна кількість земельних ділянок, а також за місцем проживання членів та засновників даних ЖБК.

Слідче управління проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Як відомо, за даними досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Харківської міськради, шляхом створення впродовж 2008-2014 років понад 90 обслуговуючих кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їх близького оточення, сприяли їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів та незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд грн, які обернули на свою та інших осіб користь.

За даними розслідування, до скоєння зазначених кримінальних злочинів, поряд з іншими особами, причетна заступник міського голови Тетяна Овіннікова.

23 березня 2017 року їй повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто пособництво в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова в інтересах третіх осіб.

За даними слідства, Овіннікова, діючи в складі організованої групи спільно з іншими посадовими особами, сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 25,1178 га, чим завдала збитки територіальній громаді міста на загальну суму понад 128,7 млн ​​грн.

12 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової з можливістю застави у сумі 30 млн грн. Заставу було внесено через кілька днів.

1 червня апеляційний суд Києва відсторонив Овіннікову з посади. Наступного дня стало відомо, що вона звільнена з посади заступника і призначена радником міського голови.

2 червня ГПУ вручила підозру начальнику управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, який одночасно був заступником директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Сергію Чечельницькому та його заступнику.

Українська правда