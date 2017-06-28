"Глава" Криму заборонив міняти цільове призначення землі
Підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов заборонив місцевим чиновникам змінювати цільове призначення земельних ділянок.
Про це Аксьонов заявив 28 червня.
"Звертаюся до всіх глав муніципалітетів, в першу чергу приморських. Зміна цільового призначення земельних ділянок заборонена. Якщо у документах українського періоду зазначено, що земля виділена під рекреацію, жодної зміни на житловий фонд бути не може", - заявив він.
Аксьонов також зазначив, що "подібні зміни цільового призначення незаконні та є кримінальним злочином".
Він порадов чиновникам, "хто вже натворив справ", ухвалити рішення про повернення колишніх цільових призначень земельних ділянок, "інакше замість вас це зроблять прокуратура і Слідчий комітет".
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