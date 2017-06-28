Лещенко: Манафорт повідомив не про всі гроші від "регіоналів"

Нардеп Сергій Лещенко, який раніше оприлюднював інформацію про платежі Полу Манфорту від Партії регіонів, вважає, що той занизив отриману суму за надані регіоналам послуги.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"З того, що я побачив, там відсутня звітність Пола Манафорта з 2005 по 2012 роки. Тобто, сім років його роботи на Партію регіонів відсутні у звіті, який він подав до Міністерства юстиції США. Саме ці сім років припадають на так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Ця "чорна бухгалтерія" охоплює період з 2007 ро 2012 роки і саме цих платежів немає у звіті Манафорта до Міністерства юстиції США. Чи то він забув як отримував ці гроші, чи він воліє не показувати тих платежів, які фігурують у "чорній бухгалтерії" тому, що ці платежі були зроблені не у відповідності законам Америки або України?", – сказав Лещенко.

За його словами, в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів, яка охоплює період з 2007 по 2012 роки, згадується його прізвище на суму у понад 12 мільйонів доларів.

"В його звітності за 2012-2014 роки ще 17 мільйонів, тобто загалом виходить 30 мільйонів доларів за період роботи на партію регіонів з 2007 по 2014 роки. А ще є період з 2005 ро 2007 роки, який не відображений ні у "тіньовій бухгалтерії", ні в його офіційних звітах", – зазначає депутат.

Як повідомлялося, колишній голова виборчої кампанії 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 червня був зареєстрований як іноземний агент через консультаційні послуги, які він раніше надав політичній партії колишнього президента України Віктора Януковича.

Манафорт повідомив Міністерству юстиції, що його фірма, DMP International, отримала від Партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за консультування в період з 2012 до 2014 року.

26 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було ні на одній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Однак ще у листопаді 2016 року повідомлялося, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту.

Нагадаємо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".