АТО: 11 обстрілів, втрат немає

Протягом дня середи в зоні АТО зафіксовано 11 ворожих обстрілів, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

У штабі зазначили, що майже половина обстрілів проходила з застосуванням противником мінометів різних калібрів.

На Приморському напрямку вночі бойовики, використовуючи 120-мм міномети та протитанкові гранатомети, здійснили обстріл невисокої інтенсивності наших позицій в районі Лебединського.

Вранці з мінометів калібру 82 мм окупанти били по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Гнутового. А вже по обіді з таких же мінометів випустили понад півдесятка мін по оборонцях Красногорівки. Обстріл противник вів з західних околиць тимчасово окупованого Донецька.

"В той самий час загарбники вдарили з міномету калібру 120 мм по житловому кварталу Красногорівки. На щастя, в результаті прильоту ворожої міни ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - зазначили в штабі.

На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь двічі. Спершу, ще до світанку, бандити з великокаліберних кулеметів обстріляли один з українських опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки. А вже у другій половині дня з мінометів калібру 120 й 82 мм відкривали вогонь поблизу Кам'янки.

На Луганському напрямку в середу зафіксовано найбільше ворожих обстрілів. Зокрема, під вогонь з 82-мм мінометів та озброєння БМП противника потрапили оборонні укріплення ЗСУ поблизу Кримського. Окрім того, в районі Кримського, а також Старого Айдару та Новотошківського, підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів різних модифікацій. Зі стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь неподалік н.п. Шарів Кут.

Українська правда