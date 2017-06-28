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СЦКК: На Донецькому напрямку можливі серйозні провокації
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Середа, 28 червня 2017, 19:51
Бойовики ОРДО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терактів у населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населенн щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.
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