Глава МЗС Німеччини закликав продовжити "хлібне перемир'я"

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Середа, 28 червня 2017, 23:45

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав Україну та проросійських бойовиків на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я", оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.

Про це Габріель заявив на спільній конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Краснодарі, пише DW.

"Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому перемир'я робиться тільки на час збору урожаю", - зазначив він, повідомляє Reuters.

Габріель заявив, що вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону. 

У свою чергу Лавров скептично висловився щодо будь-яких нових ідей з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Є "мінські домовленості", і про те, що ми вкотре чуємо останнім часом про появу якихось нових ідей - це все, якщо чесно, як у нас кажуть, від лукавого", - заявив він. 

Теми: Донбас Росія Німеччина
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