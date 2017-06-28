Глава МЗС Німеччини закликав продовжити "хлібне перемир'я"

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав Україну та проросійських бойовиків на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я", оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.

Про це Габріель заявив на спільній конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Краснодарі, пише DW.

"Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому перемир'я робиться тільки на час збору урожаю", - зазначив він, повідомляє Reuters.

Габріель заявив, що вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону.

У свою чергу Лавров скептично висловився щодо будь-яких нових ідей з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Є "мінські домовленості", і про те, що ми вкотре чуємо останнім часом про появу якихось нових ідей - це все, якщо чесно, як у нас кажуть, від лукавого", - заявив він.