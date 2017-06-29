Італія може закрити порти для мігрантів

Влада Італії пригрозила заборонити іноземним судам висаджувати в італійських портах мігрантів з інших країн.

Про це повідомляє ВВС.

Йдеться в першу чергу про рятувальні суда під прапорами інших країн, які поряд з італійською береговою охороною займаються порятунком мігрантів, що намагалися по морю дістатися до Італії з Лівії, але зазнали катастрофи.

Досить часто рятувальні судна, які беруть участь в операції, належать гуманітарним організаціям і ходять під прапором різних держав, в тому числі Німеччини і Мальти. Але врятованих мігрантів висаджують в Італії.

Представник країни в Євросоюзі Мауріціо Массарі в своєму листі керівництву союзу заявив, що ситуація виходить з-під контролю. Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні в свою чергу звинуватив інші європейські країни в спробі проігнорувати цю проблему.

У зв'язку з цим, зараз в уряді Італії обговорюється можливість введення для таких судів заборони на повернення в італійські порти.

Кількість мігрантів, які спробували морем дістатися до Італії з Північної Африки за останні чотири дні, оцінюється приблизно в 10 тисяч осіб. Всього ж за цей рік в Італію в'їхали 73 тисячі мігрантів, що на 14% більше, ніж за той же період минулого року.