Гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки – ООН

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Четвер, 29 червня 2017, 08:22

Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій.

Про це повідомив 29 червня голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш, передає "Радіо Свобода".

Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було складнішим, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець. Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп’ютерів, твердить Волш.

Це дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і унеможливити отримання грошей.

"Це може бути будь-хто: від одного хлопця, що сидить у підвалі, до національної держави", – сказав голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш.

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27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині "вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі", повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація "Роснєфть".

28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Теми: хакери
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