Поліція Донеччини повідомляє про перебої зі зв'язком

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Четвер, 29 червня 2017, 08:58

Національна поліція Донецької області заявляє про тимчасові збої в роботі гарячої лінії "102".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства 29 червня.

Зазначається, що з 6-ї ранку у зв'язку з технічними причинами у роботі лінії 102 можливі тимчасові збої. Фахівці працюють над усуненням неполадок.

Звернутися до поліції мешканці можуть за номерами чергових частин.

Введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102: 067-623-51-52, 050-346-24-78, 063-336-43-76

Українська правда

Теми: Донецька область поліція
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