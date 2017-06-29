Янукович не прибуде на суд у четвер – захист

Екс-президент Віктор Янукович не прибуде до суду в Росії для участі у засіданні Оболонського райсуду Києва у справі за обвинуваченням його у держзраді у режимі відеоконференції.

Про це заявив його адвокат Віталій Сердюк, передає "Укрінформ".

"Перш за все неявка спричинена відсутністю належного виклику, який мав бути зроблений згідно з Європейською конвенцією. Також причина неявки – це загроза його життю, про що суду буде надано належні документи", – сказав адвокат.

За його словами, "погрози були, по-перше, у вигляді пострілів, прямі від народних депутатів".

Захист підготував щодо цього належне відео, яке обіцяє оприлюднити під час судового засідання, заявив Сердюк.

Він також повідомив, що 29 червня захист планує заявити клопотання про виклик свідків.

"Я вважаю, що з цього почнемо", – сказав Сердюк, уточнивши, що йдеться про більш ніж 200 осіб, включаючи керівників України, перших осіб держав ЄС та інших.

Як повідомлялося, у четвер Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Януковича у державній зраді.

Його було перенесено, оскільки на попереднє засідання 26 червня обвинувачений не з'явився.

При цьому адвокат Януковича Віталій Сердюк раніше заявляв про необхідність застосування міжнародної процедури допиту Януковича відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини.

Януковича обвинувачують у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Суд дозволив йому брати участь у засіданні шляхом відеоконференції.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, обвинувачення відкидає.