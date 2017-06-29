У Києві затримали фігуранта у справі Курченка про оборудки з нафтопродуктами

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Четвер, 29 червня 2017, 11:12

Правоохоронці у четвер затримали у Києві ще одного фігуранта справи українського олігарха-втікача Сергія Курченка, яка стосується схеми мільйонних оборудок з нафтопродуктам.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком. У подальшому він координував діяльність ТОВ "Лагуна-Рені", морських агентів і капітанів танкерів, направлену на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені", - написала вона у Facebook.

Як відомо, Генпрокуратура у вівторок, 27 червня 2017 року, оголосила письмову підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Курченко нафта прокуратура
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