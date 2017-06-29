Убивць мера Старобільська засудили до 15 років. Замовник – у розшуку

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Четвер, 29 червня 2017, 11:42

Двох мешканців Луганщини засудили до 15 років в’язниці за вбивство Старобільського міського голови Володимира Живаги.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

Правоохоронці встановили, що двоє членів організованої злочинної групи здійснили замовне вбивство і застрелили мера на території подвір’я Старобільської міської ради.

Згідно з інформацією, кримінальне провадження стосовно організатора цього вбивства виділено в окреме провадження, його оголосили в розшук.

Як відомо, у лютому 2016 року мера Старобільська знайшли із вогнепальними пораненнями голови на території Старобільської міської ради. Повідомлялося, що він помер у кареті швидкої.

Українська правда

Теми: убивство Луганська область
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