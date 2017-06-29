У Сумах відмивали доходи підприємств, захоплених бойовиками

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Четвер, 29 червня 2017, 11:44

У Сумах Служба безпеки викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму.

Про це інформує у четвер прес-центр СБУ.

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО.

Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

 

Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: тероризм СБУ
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