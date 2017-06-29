Прокуратура просить збільшити Гужві заставу до 3,2 мільйона

Прокуратура оскаржила запобіжний захід, обраний Шевченківським райсудом Києва, керівнику інтернет-видання "Страна.UA" Ігорю Гужві.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Вказується, що прокуратура столиці подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 544 тис. грн до 3,2 млн гривень.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО.

Генпрокуратура заявила, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу за Гужву, однак того дня головреда на свободу не відпустили.

За даними прокуратури, вона має відеодокази провини Гужви, а затриманий із ним посередник пішов на співпрацю зі слідством.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора та заявив, що влада нібито готує ще дві кримінальних справи.

2 роки тому Гужву підозрювали в ухиленні від сплати податків, тоді він вніс заставу 1 035 300 грн. У квітні цього року він заявляв, що проти нього готують справу про несплату податків.

Українська правда