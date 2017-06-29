Джерело: Добкіна можуть позбавити недоторканності

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Четвер, 29 червня 2017, 13:26

Наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Про це "Українській правді" стало відомо з власних джерел.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури прізвище підозрюваного не підтвердили, але й не спростували, зазначивши, що подання на нардепа мають підписати до кінця поточного тижня.

16 вересня правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста. 

28 червня стало відомо, що за результатами нових обшуків у приміщенні Харківської міськради вилучено документи, які містять дані про незаконність виділення земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння злочину службовими особами міськради

Того ж дня Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, не назвавши його імені.

Українська правда

Теми: Добкін Верховна Рада Генпрокуратура
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