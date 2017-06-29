Суд щодо держзради Януковича продовжиться вже в липні
Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд судового засідання про державну зраду екс-президента Віктора Януковича 6 липня.
Про це в ході судового засідання у четвер заявив суддя Владислав Дев’ятко.
До цього часу сторона захисту та обвинувачення мають надати суду всі письмові, аудіо-та відео файлів матеріалів досудового розслідування, які вивчатимуться в суді.
Як повідомлялося, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.
Суддя мотивував своє рішення тим, що Янукович навмисне уникає слідства, і є оголошеним у міжнародний розшук.
У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не врахував їхні аргументи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.
Представники прокуратури зачитали обвинувальний акт. Януковича звинувачують у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.
Роман Кравець, УП
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