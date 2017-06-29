Луценко: У справі Шеремета серйозного прогресу немає

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Щодо Шеремета, на жаль, серйозного прогресу поки що не спостерігається", – сказав він в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

Подробиць розслідування генпрокурор не навів.

Як відомо, Павла Шеремета убили 20 липня 2016 року в центрі Києва, підклавши вибухівку під автомобіль, яким він користувався.

Правоохоронці кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу організатори та виконавці убивства Шеремета не названі. Слідчі схиляються до версії про професійні мотиви злочину.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували у Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування "Вбивство Павла" ідентифікували авто, яке стояло в ніч перед вибухом під домом Шеремета, та поговорили з водієм – чого не зробили правоохоронці.

На початку червня президент Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках працював на російському телебаченні, а останні 5 років прожив у Києві, працював в "Українській правді" і заснував Школу журналістики УП, а також був ведучим на радіо "Вести".