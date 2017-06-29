В Кабміні заперечують другу атаку віруса

154 перегляди
Четвер, 29 червня 2017, 18:03

Повторної кібератака на урядовий портал не було.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, про що йдеться у повідомленні на сторінці "Урядовий портал" в соцмережі Facebook.

"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи.​ Зараз він вже працює в штатному режимі.​ Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміна – ред.)", - наводяться слова у повідомленні.

Як відомо, раніше у четвер з'явилася інформація про другу хакерську атаку на Кабінет міністрів.

Раніше за попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Українська правда

Теми: хакери Кабінет міністрів інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кібератака: Поліція займається 63 випадками, ще 115 розглядає 29 червня 2017, 17:37
Сайт Кабміну відновив роботу. Хакерської атаки не було 29 червня 2017, 16:11
Банки почали відновлюватися після кібератаки - НБУ 29 червня 2017, 14:47
powered by lun.ua
Головні новини
Новий посередник ОПЗ пов’язаний з оточенням Ложкіна
Присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова
Луценко: У справі Шеремета серйозного прогресу немає
Суд щодо держзради Януковича продовжиться вже в липні
Усі новини
Прем'єра

«За двома зайцями»: як влаштована майбутня прем'єра Національної опери України

Поради довгожителів

Як зробити своє життя тривалішим