У п'ятницю в Україні – до 36 градусів

265 переглядів
Четвер, 29 червня 2017, 18:39

У п’ятницю, 30 червня, в Україні буде доволі спекотна погода, лише у західних областях помірно тепло.

На півдні ж Український гідрометцентр прогнозує аж до 36 градусів тепла.

При цьому у центральних областях очікуються грози, на півночі та Закарпатті – невеликі дощі. Вночі дощі прогнозують в усіх областях, окрім східних і південно-східних.

Погода 30 червня
Погода 30 червня

Водночас, 30 червня на річках Закарпаття продовжиться підйом рівнів води, у Карпатах існує загроза формування селевих потоків, адже на заході тривають грози.

У суботу, за попередніми прогнозами, спека спаде на Закарпатті й Буковині, а в неділю стане прохолодніше й у північних областях країни.

Києву прогнозують дощові п’ятницю й суботу при температурі 30-32 градуси (в неділю спека трохи спаде). Станом на 18:00 четверга у столиці 32 градуси тепла.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рятувальники попереджають про грози та град 29 червня 2017, 09:20
День Конституції буде спекотним, на півдні і сході дощі 27 червня 2017, 15:44
Через негоду загинула дівчина. 86 населених пунктів без світла 27 червня 2017, 08:38
powered by lun.ua
Головні новини
Луценко вніс подання на арешт Добкіна
Чиновники пояснили, за що президент нагородив Атрошенка та Кулика
Новий посередник ОПЗ пов’язаний з оточенням Ложкіна
Присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова
Усі новини
Made in Kyiv

Речі з київською символікою

Вірші

Любов, страх, смерть: 5 грузинських поетів, яких варто знати