Комітет Ради визначився, коли розгляне подання ГПУ на п’ятьох нардепів

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня розгляне питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності п’ятьох народних депутатів.

Про це повідомляється на сайті комітету з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради.

Так, 3 липня буде обговорюватись подання генпрокурора Юрія Луценка від 21 червня про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Євгена Дейдея.

4 липня комітет розгляне питання можливості притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Олеся Довгого.

5 липня мова піде про кримінальну відповідальність Андрія Лозового.

6 липня розглянуть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Максима Полякова.

7 липня комітет розгляне аналогічні питання стосовно Борислава Розенблата.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.



Голова ВР Андрій Парубій каже, що парламент має достатньо часу, аби надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності цих депутатів ще до канікул, які почнуться 14 липня.

Він нагадав, що у регламентного комітету є не більше 20 днів на те, щоб вирішити, чи виносити ці питання на голосування Верховної Ради.

Українська правда