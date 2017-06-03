Радбез ООН одноголосно розширив санкції проти КНДР

Члени Ради Безпеки в п'ятницю одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Проект резолюції набрав 15 голосів "за", проект резолюції приймається одноголосно", - сказав за підсумками голосування головуючий в РБ ООН в червні постпред Болівії при Всесвітній організації Саша Йорентті.

Документ підготовлений США у відповідь на безперервні пуски КНДР балістичних ракет, що заборонено відповідними резолюціями Ради безпеки ООН, і передбачає внесення до "чорного списку" додаткових фізичних і юридичних осіб з КНДР. На них буде поширено дію режиму санкції відносно Північної Кореї, включаючи заборону на в'їзд в інші держави і заморозку фінансових активів за кордоном.

У резолюції міститься заклик до КНДР до негайного припинення забороненої ракетно-ядерної діяльності, а також підтверджено прагнення СБ ООН до політико-дипломатичного врегулювання напруженості на Корейському півострові.