Кримському диверсанту Захтею продовжили термін арешту до серпня

Київський райсуд окупованого Сімферополя 2 червня продовжив термін утримання під вартою для Андрія Захтея, якого звинувачують в підготовці "диверсій" на території Криму, до 7 серпня.

Про це повідомив адвокат Захтея Олексій Ладін Крим.Реаліі.

"Слідчий в черговий раз сказав, що Захтей "може продовжити загрожувати свідкам". На цілком резонне питання захисту - "коли він починав загрожувати свідкам?" - ніякої відповіді не послідувало. Вказали, що є підстави вважати, що Захтей, будучи громадянином України, може сховатися від органів попереднього слідства і суду", - пояснив мотивацію російського слідчого адвокат.

Ладін повідомив, що дана постанова буде оскаржена в апеляційній інстанції як необхідний захід для подачі скарги в Європейський суд з прав людини.

Як повідомлялося, в січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

10 серпня 2016 року ФСБ оголосила про запобігання терактів на території півострову.

Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобігання яких загинули російські військовослужбовець і прикордонник, що відбулися, за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 та 8 серпня 2016 року.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб, серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Юристи вважають, що таке етапування може бути пов'язано з бажанням російських силовиків ускладнити процес захисту у цій справі.