Єврокомісар Ган: ЄС може виділити 50 млн для Донбасу

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Субота, 3 червня 2017, 02:16

Євросоюз може додатково виділити 50 млн євро на відновлення інфраструктури міст Донбасу.

Про це повідомив Єврокомісар Йоханесс Ган в ході візиту до Маріуполя, передає прес-служба ВР.

"Комісар ЄС Йоханнес Ган позитивно відзначив відновлення об’єктів міської інфраструктури у Маріуполі та повідомив, що на сьогоднішній день у ЄС розглядається питання про виділення Україні додатково 50 млн. євро для реалізації гуманітарних проектів та відновлення міської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він підкреслив, що Маріуполь має великий потенціал розвитку, зокрема в сферах промислового виробництва, агропромислової та туристичної галузей.

Теми: Донбас ЄС
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