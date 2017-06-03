Постпред США при ООН пообіцяла чинити тиск на КНДР

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Субота, 3 червня 2017, 07:47

Міжнародне співтовариство буде чинити тиск на КНДР до тих пір, поки Пхеньян не виконає свої зобов'язання по резолюціям РБ ООН.

Про це заявила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи після прийняття резолюції, яка розширює санкції відносно КНДР.

"Міжнародне співтовариство об'єднується, щоб вжити заходів, і тиск не припиниться до тих пір, поки Північна Корея повністю не виконає резолюції Ради Безпеки", - сказала вона.

Як відомо, члени Ради Безпеки в п'ятницю одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР. Документ передбачає внесення до "чорного списку" додаткових фізичних і юридичних осіб з КНДР.

Інтерфакс-Україна

Теми: США КНДР
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