Одному з ватажків бойовиків ОРДО заборонили в'їзд до РФ

2559 переглядів
0
Субота, 3 червня 2017, 12:58

Одному з лідерів бойовиків ОРДО "Восток" Олександру Ходаковському заборонено в'їзд до Росії. 

Про це заявив сам Ходаковський під час спілкування на своєму інтернет-каналі, пишуть "Новости Донбасса".

"Я сам почасти перебуваю під окремими заходами впливу. У мене вже є два папірці, які забороняють в'їзд до РФ. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей", - розповів Ходаковський.

Він зазначив, що причина заборони йому не зрозуміла. 

"Якщо я антиросійський діяч, нехай інкримінують мені що-небудь. Якщо ні - що це за методика впливу?", - заявив Ходаковський і додав, що не вважає такі методи "досить розумними".

Теми: Донбас Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У штабі підтвердили втрати за добу: двоє загинули, 5 поранено 3 червня 2017, 12:53
Доба в АТО: 53 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули 3 червня 2017, 07:03
Тіллерсон вивчає можливості для участі США в питаннях Донбасу 3 червня 2017, 05:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Стрілянина на Вінничині: 45 затриманих взято під варту 
Доба в АТО: 53 обстріли, двоє військових ЗСУ загинули
Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці
День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених
Усі новини
Мiсця i речi

Нові заклади Одеси, які варто відвідати цього літа

Куди йти за метою

8 фестивалів інноваційної освіти