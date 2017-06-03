Суд у справі Кернеса призначено на 3 липня

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Субота, 3 червня 2017, 13:45

Чергове засідання суду Київського райсуду Полтави у справі щодо мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Бліннікова та Євгена Сміцького призначено на 3 липня.

Як повідомляє портал "Судова влада України", 29 травня суддя Київського райсуду Полтави Юрій Куліш відмовив у задоволенні клопотання держобвинувачення про відвід судді Андрія Антонова, який слухає справу.

Прокурор зажадав відводу Антонова, оскільки, на його думку, той став на бік обвинувачених та їх захисту.

Клопотання державного обвинувача підтримала потерпіла сторона. Адвокати обвинувачених вважали клопотання про відвід судді Антонова необгрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Як відомо, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану у Харкові.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

Інтерфакс-Україна

Теми: Кернес суд Євромайдан
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