На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози

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Субота, 3 червня 2017, 15:33

4 червня в Україні - без опадів, температура від +4...+9 вночі до +29 вдень. 

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі 4-9°, на узбережжі морів і в Закарпатті 10-15°, вдень 20-25°, у західних областях до 29°, на півночі Лівобережжя та у східних областях 17-22°.

У Києві - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень 22-24°.

 


5 червня вночі без опадів, вдень у північних, місцями в західних регіонах і в Вінницькій області прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на решті територій збережеться суха погода.

Температура вночі 12-17°, на сході 6-11°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

 



Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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