ДПСУ: На Чонгарі скупчення машин через дії російських силовиків

Біля контрольного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом спостерігається скупчення машин.

Про це повідомила начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України Неля Доценко, пишуть Крим. Реалії.

Станом на 9:00 в районі контрольно-пропускного пункту "Чонгар" у черзі перебували 100 автомобілів, при цьому черги з пішоходів не спостерігалося.

У Держприкордонслужбі заявили, що черга виникла через дії російських силовиків, які працюють на адмінкордоні з Кримом у пунктах пропуску.

У відомстві зазначили, що 2 червня на адмінкордоні також утворилося скупчення транспортних засобів.

Як повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов, станом на ранок 3 червня біля КПВВ "Чаплинка" і "Каланчак" скупчення машин не спостерігалося.

"Контрольний пункт "Каланчак" працює з перебоями через дії з боку російських силовиків, які близько 3:00 зупиняли пропуск машин", - повідомив Шевцов.

У свою чергу речник ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив, що кількість перетинів громадянами адмінкордону між материковою частиною України та окупованим Кримом зменшилася на 25-30% порівняно з попереднім роком.

За словами Слободяна, на вихідні спостерігається пожвавлення охочих перетнути адмінкордон.

"Позавчора було близько 6 тисяч осіб, за минулу добу - близько 7 тисяч осіб. Перед вихідними кількість (охочих) збільшується", - зазначив він.