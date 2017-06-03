Львів попрощався з Любомиром Гузаром

У Львові відбулося прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви, колишнім головою УГКЦ Любомиром Гузаром.

Як повідомляє Радіо Свобода, вулицями міста 3 червня пройшла скорботна хода від Святоюрського собору, куди ввечері 1 червня доправили труну з тілом Гузара.

Хода завершилася у храмі святого Архистратига Михаїла, монастиря монахів-студитів, до яких належав Любомир Гузар.

4 червня кортеж з тілом блаженнішого Любомира прибуде до Києва, до Патріаршого собору Воскресіння Христового, де його поховають 5 червня.

Як повідомлялося, Любомир Гузар помер 31 травня на 85-у році життя після важкої хвороби.

26 січня 2001 року Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення з престолу. У 2010 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання.

Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи "Першого грудня".

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