День в зоні АТО: 19 обстрілів, поранено військового

З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, в результаті один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Там зазначили, що найскладнішою ділянкою лінії зіткнення залишається Приморський напрямок.

В перші години доби незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по українських опорних пунктах в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки.

З такого ж озброєння противник по обіді два рази відкривав вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону неподалік Красногорівки. Під час обстрілу декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали цього населеного пункту. Одна розірвалась у подвір'ї місцевої загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Ще дві міни розірвалися біля житлового будинку у провулку Східний. Поранено місцеву мешканку.

Окрім того, на цьому напрямку по позиціях ЗС України в районі Новотроїцького, Водяного та Чермалика бойовики впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку вдень під вогнем противника опинились оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки. Бойовики, зокрема, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї різного калібру.

На тому ж напрямку проросійські бандформування ближче до вечора били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів сил АТО неподалік Невельського.

На Луганському напрямку противник ще до світанку відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Новоолександрівки. По опівдні бандити з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали українські укріплення біля Кримського. З таких же гранатометів, а також озброєння БМП, близько 17.00 години вони здійснили обстріл бійців ЗС України, котрі тримають оборону неподалік Новозванівки.

Українська правда