У Варшаві пройшов найбільший марш за права ЛГБТ

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Субота, 3 червня 2017, 20:47

Парад рівності за права ЛГБТ, що пройшов у Варшаві в суботу, зібрав до 50 тисяч людей.

 
Всі фото Gazeta Wyborcza

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, він став, імовірно, найчисленнішим в історії Польщі.

За оцінками поліції, учасників було близько 10 тисяч. Водночас організатори говорять про 50 тисяч.

 

У поліції повідомили, що парад був мирним і пройшов без інцидентів.

 

Демонстрація йшла вулицями Варшави під гаслом "Рівні права, спільна справа".

 

У Параді рівності брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії і об'єднання.

"Тут десятки тисяч людей. Багато сімей з дітьми. Дуже радісна атмосфера. Тисячі райдужних прапорів", - повідомив кореспондент видання.

Після Параду рівності близько 18:30 розпочався концерт.

Українська правда

Теми: Польща ЛГБТ
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IP: 77.52.196.---Tolstovets03.06.2017 21:15
уже не Христос распят, а наука
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