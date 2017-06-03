Київські лікарі підтвердили опік ока у Королевської

Лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили часткову втрату зору і опік ока у нардепа Наталії Королевської після того, як її облили зеленкою 2 червня.

Про це повідомила в суботу прес-служба депутата.

"Лікарі Київського центру мікрохірургії ока сьогодні обстежили Наталію Королевську та поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені", - йдеться в повідомленні на сторінці королівської в Facebook.

Як відомо, 2 червня в Одесі невідомий у камуфляжі облив обличчя народного депутата від "Опоблоку" Наталії Королевської зеленкою.

Українська правда