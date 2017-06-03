Аваков оголосив "жорстку лінію" поведінки з рейдерами

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Субота, 3 червня 2017, 21:54

Нацполіції по всій Україні розіслана інструкція щодо жорстких дій в разі спроби рейдерського захоплення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що у Вінницькій області "банда тітушок" з 42 осіб спробувала зі зброєю в руках захопити сільгосппідприємство.

"Прибулий спецназ поліції діяв чітко - обеззброїв бандитів, поклавши їх в наручниках обличчям в землю. В землю, яку вони хотіли захопити", - зазначив Аваков.

Пізніше всі члени банди були арештовані на 2 місяці без права застави, підкреслив міністр.

"Це наша нова жорстка лінія! Є ще бажаючі рейдерити, грати тітушиними м'язами і зброєю - привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас. Дана інструкція розіслана по всіх відділеннях Нацполіції, по всій країні", - написав він.

Як відомо, 31 травня на територію зернотоку у с. Метанівка Вінницької області увірвались близько 20 озброєних чоловіків та почали стрілянину. 

Внаслідок інциденту поранень зазнали 6 осіб, правоохоронці затримали понад 40 озброєних чоловіків.

3-го червня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що суд обрав усім 45 затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Теми: Аваков поліція рейдерство
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IP: 93.75.41.---formalin03.06.2017 22:06
Якщо це працюватиме, можна буде сказати про початок дійсно успішної роботи поліції!
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