Вибухи в Кабулі: більше 20 загиблих
Внаслідок вибухів на похороні в Кабулі загинуло більше 20 осіб, щонайменше 87 отримали поранення.
Про це повідомляє телеканал Tolo News із посиланням на джерела у міністерстві охорони здоров'я Афганістану.
За даними джерел, три терористи-смертники підірвали вибухівку під час церемонії.
Зазначається, що на церемонії були присутні високопосадовці країни.
Як відомо, 31 травня у Кабулі смертник підірвав вантажівку з вибухівкою неподалік посольства ФРН, внаслідок теракту загинули щонайменше 90 осіб, понад 400 людей зазнали поранень.
2 червня у столиці Афганістану мітинг за посилення безпеки переріс у сутички з правоохоронцями, 8 протестувальників загинули, четверо поліцейських отримали поранення.
Українська правда
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